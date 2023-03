Metavisio : Renforcement de la direction commerciale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio annonce la nomination de deux nouveaux cadres dirigeants pour renforcer son équipe commerciale, 'étape importante dans l'accélération de sa stratégie de développement international et de ciblage de nouveaux segments de clients'.



Philippe Louchet est ainsi nommé directeur commercial BtoB et BtoG (Business-to-Government). Il a rejoint le fabricant de produits informatiques début mars en provenance de Mon Lumi, où il était directeur des ventes depuis trois ans.



Alessio Cavaliere prend pour sa part la direction commerciale Europe du Sud. Expert dans le commerce de produits haut de gamme, il était depuis 2021 directeur commercial de la franchise de restauration rapide Monaco Restaurant.



Ils auront pour mission principale de participer à l'exécution de la stratégie commerciale dans le cadre d'un plan de développement ambitieux qui prévoit notamment de porter le chiffre d'affaires à plus de 350 millions d'euros en 2026.



Metavisio anticipe un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros pour 2022, mais, fort d'un carnet de prospects supérieur à 180 millions d'euros à ce jour, il est confiant dans sa capacité de réaliser une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 150% en 2023.



