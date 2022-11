Metavisio : Réalisation de la levée de fonds

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing) annonce ce matin la réalisation de sa levée de fonds sous la forme d'une Offre Globale d'un montant total de 3,5 millions d'euros.



Cette levée de fonds comprend d'une part une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie de placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres d'un montant d'environ 2,9 millions d'euros, et d'autre part une augmentation de capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) d'un montant d'environ 0,6 million d'euros.



Pour rappel, le produit de l'offre globale contribuera à doter la Société des moyens financiers nécessaires au financement du développement des positions à l'international, en dupliquant la stratégie déployée en France avec succès sur les segments de PC Entry/Entry+ (moins de 300 E, et de 300 à 500 E).



Stephan Français, fondateur et Président - Directeur général de Metavisio (Thomson Computing) déclare : ' Au nom de l'ensemble des équipes de Metavisio, je tiens à remercier tous les investisseurs institutionnels et particuliers qui ont contribué au succès de cette opération. Depuis le commencement de l'aventure en 2013, mon objectif est de bâtir une marque informatique française de dimension internationale, capable de compter face aux leaders Chinois et Américains. Après notre transfert sur Euronext Growth Paris en juin 2022, cette nouvelle levée de fonds nous donne les moyens de poursuivre notre stratégie et d'accompagner l'accélération de notre développement à l'international.'



