Metavisio : Présente sa nouvelle gamme de PC au CES

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, présente sa nouvelle gamme de PC à l'occasion du CES de Las Vegas du 5 au 8 Janvier 2023.



Comme chaque année, le Consumer Electronics Show, un des plus grands salons technologiques au monde, se tiendra à Las Vegas. A cette occasion, Metavisio (Thomson Computing) présentera ses nouvelles gammes de produits à l'ensemble des distributeurs mondiaux et également au grand public.



A cette occasion, La société annoncera le lancement du Thomson Gaming, des notebooks pour le jeu vidéo. Thomson se lance dans les ordinateurs portables gaming avec des modèles innovants qui combinent la performance et la mobilité.



Autre nouveauté, Thomson Gaming 15 & 17 pouces. Conçus pour le jeu vidéo, ces ordinateurs portables est d'un poids qui avoisine les 2 kg pour le 15 pouces.



La société présentera également le Notebook 15 Shadow Gray, un nouveau PC portable ultra performant certifié Intel® Evo™ 12th Gen et le dernier concept de la gamme Thomson Computing, le Thomson CEOS. Il est doté d'un second écran tactile permettant d'augmenter la surface d'affichage et de procurer un meilleur confort d'utilisation.



