Metavisio : Plusieurs commandes reçues en Inde

(CercleFinance.com) - Metavisio progresse de presque 3% vendredi à la Bourse de Paris suite à l'obtention de plusieurs commandes importantes en Inde, l'un des plus gros marchés informatiques du monde.



Le fabricant d'ordinateurs portables indique avoir remporté, au début du mois, une commande test portant sur 5000 tablettes à destination des étudiants d'un état indien, par le biais d'un partenaire local spécialisé dans les appels d'offres publics.



Ce contrat, qui sera livré au mois de décembre, pourrait s'assortir d'une commande complémentaire de 30.000 unités, voire d'autres achats suite à ces premières livraisons.



A terme, la part de marché attribuée à Metavisio dans le cadre de cet appel d'offre pourrait concerner plus de 400.000 unités.



Côté marchés privés, Metavisio indique avoir obtenu une commande auprès d'un distributeur basé à New Delhi et spécialisé dans les produits informatiques, qui s'est engagé à promouvoir sa marque dans le pays.



Une première commande test d'une valeur de 400.000 euros doit ainsi être livrée le mois prochain, avec l'objectif de préparer des commandes beaucoup plus significatives (quatre à cinq millions d'euros) à horizon 2023.



Metavisio souligne qu'avec ces nouveaux marchés indiens, son chiffre d'affaires à l'international - qui a déjà fortement progressé en 2022 -connaîtra une nouvelle accélération en 2023.



Son titre réagissait favorablement à ces informations vendredi matin, affichant une hausse de 2,8% en milieu de matinée.



