Metavisio : Période de négociations à nouveau prolongée

(CercleFinance.com) - Metavisio annonce une nouvelle prolongation des négociations exclusives entamées le 9 septembre avec SportsTek, une société américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition SPAC, en vue d'un projet de rapprochement d'entreprises.



Les deux sociétés, qui s'étaient engagées à respecter une période d'exclusivité initiale de 30 jours, l'ont prolongée pour une deuxième période supplémentaire de 30 jours, soit jusqu'au 9 décembre prochain (inclus).



La société française d'ordinateurs portables explique que cette période d'exclusivité prolongée a pour objet de 'finaliser les due diligences ainsi que les termes définitifs de l'opération proposée et sa structuration juridique et fiscale.'



Pour rappel, l'opération proposée serait basée sur une valeur d'entreprise estimée de Metavisio qui devrait être dans une fourchette comprise entre 140 et 160 millions de dollars pour 100% du capital de la société sur une base entièrement diluée.



A terme, les actionnaires de Metavisio souhaitant participer à l'opération détiendraient des actions de l'entité combinée qui seraient cotées sur un marché aux Etats-Unis. Les actions de Metavisio ne seraient alors plus cotées sur Euronext Growth.



