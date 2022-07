Metavisio : Nouveau référencement chez Carrefour Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio fait part du référencement de cinq de ses produits par Carrefour Espagne, parmi lesquels son tout nouveau PC portable ultra performant Notebook 15 Midnight Black certifié Intel Evo, renforçant ainsi sa collaboration avec le géant de la grande distribution.



Ce produit, seul notebook certifié Intel Evo sur le marché proposant un écran tactile de 15,6 pouces à haute luminosité, et le plus fin avec 15mm d'épaisseur, s'inscrit dans la stratégie de Metavisio qui consiste à proposer les dernières technologies au meilleur prix.



Le Notebook 15 Midnight Black commercialisé sous la marque THOMSON Computing est d'ores et déjà en vente sur Amazon France et a vocation à être distribué rapidement à travers d'autres enseignes de distribution.



Lancé en septembre 2020, le programme de certification Intel Evo vise à garantir une expérience optimale avec un ordinateur alliant finesse, légèreté et puissance, grâce à des composants matériels choisis et optimisés pour répondre à toutes les exigences.



Le concepteur d'ordinateurs portables ajoute que parmi ses produits sélectionnés par Carrefour Espagne, figurent aussi quatre modèles gaming (Nvidia GeForce RTX 3060 et Nvidia GeForce RTX 3070).



