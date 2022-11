Metavisio : Lance une levée de fonds d'environ 3,8 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing) lance une levée de fonds sous la forme d'une Offre Globale pour un montant total d'environ 3,8 millions d'euros.



Cette levée de fonds comprend d'une part une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie de placement privé qui donnera lieu à la construction accélérée d'un livre d'ordres, et d'autre part une augmentation de capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid).



La Société a reçu des engagements de souscriptions à l'Offre Globale par voie de placement privé de la part d'investisseurs tiers à hauteur de 2,7 ME (soit 71 % de l'Offre).



Le produit de l'offre globale contribuera à doter la Société des moyens financiers nécessaires au financement du développement des positions à l'international, en dupliquant la stratégie déployée en France avec succès sur les segments de PC Entry/Entry+ (moins de 300 E, et de 300 à 500 E).



Les fonds levés contribueront ainsi à l'accélération du développement à l'international, en finançant le renforcement de l'équipe commerciale, certaines dépenses de marketing et la sécurisation de ses approvisionnements.



' A l'issue de l'Offre Globale, compte tenu du niveau de trésorerie actuel et du produit de l'Offre, l'horizon de liquidité demeurera supérieur à 12 mois y compris compte tenu de l'accélération du développement à l'international ' indique le groupe.



