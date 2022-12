Metavisio : Fin des négociations exclusives avec SportsTek

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio (THOMSON Computing) annonce la fin des négociations exclusives débutées le 9 septembre 2022 avec la société américaine SportsTek Acquisition Corp., une structure américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition ' Special Purpose Acquisition Company ' (SPAC).



Les négociations portaient sur un éventuel rapprochement d'entreprises aux termes duquel l'entité combinée aurait été cotée au Nasdaq.



Metavisio fait savoir que compte tenu des conditions de marché difficiles pour les SPACs aux Etats-Unis et du niveau élevé de remboursement du compte séquestre de SportsTek décidé par les actionnaires réunis le 20 décembre 2022, 'les fonds restants disponibles ne sont pas au niveau attendu par les actionnaires de Metavisio'.



Par conséquent, Metavisio et SportsTek ont convenu ce jour de mettre fin à leurs négociations exclusives et de ne signeront pas les documents contractuels relatifs au rapprochement d'entreprises.



