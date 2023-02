Metavisio : Création d'une filiale en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing) annonce la création d'une filiale en Inde, Metavisio India, afin de répondre aux appels d'offres du gouvernement indien, pour les parties Tablettes, Notebook et serveurs.



Stéphan Français, le p.d.-g. de Metavisio a par ailleurs signé un contrat de distribution de la marque Thomson avec une société locale indienne de distribution spécialisée sur les marchés Publics.



'La chance donnée à Metavisio avec la marque Thomson, s'explique principalement par la décision récente du gouvernement indien d'interdire les marchés publics aux marques chinoises', souligne la société.



Grâce à cette opportunité, Metavisio estime pouvoir récupérer entre 20 et 200 millions de dollars de commandes du gouvernement indien en produits IT pour l'année 2023 et encore plus pour les années suivantes.



Par ailleurs, avec l'assistance de la banque d'affaires américaine BCW Securities LLC, la société a pour objectif de lever 10 millions d'euros de capitaux propres en mars 2023 puis 10 millions d'euros additionnels d'ici fin juillet 2023 dans le cadre d'une double cotation sur le Nasdaq.



Grace à ces nouveaux fonds propres, Metavisio prévoit de continuer sa croissance sur 2023 avec un programme d'embauches sur les 4 continents.





