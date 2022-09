Metavisio : Atteint une part de marché record en septembre

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing) annonce avoir atteint une part de marché record au cours du mois de septembre sur le segment des PC portables à budget maîtrisé.



La société a atteint au cours du mois de septembre en France une part de marché de 30% sur le segment des PC portables à moins de 300 E. Ce résultat a été obtenu grâce notamment au succès de son opération commerciale de rentrée lancée en partenariat avec le groupe Leclerc.



' Afin de proposer à ses clients un produit qui réponde à des critères de qualité et de performance au meilleur prix, E. Leclerc a sélectionné l'ordinateur phare de la marque Thomson Computing, le NEO 14 ' indique la direction. ' Le rapport qualité-prix de ce produit a séduit de nombreux consommateurs et plus de 8.600 unités ont été écoulés sur la semaine 36 '.



