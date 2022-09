Metavisio : Accord de distribution avec DCS ApS en Scandinavie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, poursuit son développement en Scandinavie avec DCS ApS et enregistre une première commande.



DCS ApS se présente aujourd'hui comme l'un des plus grand distributeurs IT scandinave avec 140 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. La société propose un catalogue de plus de 250 000 produits à leurs clients.



Ce nouvel accord de distribution commence avec une première commande de plus de 300 000 E composée de 3 000 unités incluant des tablettes et des ordinateurs portables, dont la nouvelle gamme certifiée Intel® Evo™.



' DCS ApS permet ainsi à Metavisio (Thomson Computing) de renforcer sa présence dans le Nord de l'Europe, une zone à fort potentiel où Metavisio est déjà présent, notamment en Scandinavie ' indique la société.



