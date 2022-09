Merck and co inc : Remporte la 1ère bataille judiciaire pour ses brevets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que le tribunal du district nord de Virginie-Occidentale a statué en faveur de la société dans une action en contrefaçon de brevet déposée contre Viatris concernant la sitagliptine, un ingrédient actif de Januvia, Janumet et Janumet XR.



Merck avait intenté des actions en contrefaçon contre Viatris au titre des deux brevets, pour lesquels Viatris alléguait non-contrefaçon et/ou nullité.



La Cour a conclu que les deux brevets de Merck en cause étaient valides et avaient bien été contrefaits. La décision reste toutefois susceptible d'appel.



Par ailleurs, Merck annonce avoir conclu des accords de règlement de litiges en matière de brevets avec plusieurs sociétés de génériques, leur permettant de commercialiser leurs versions génériques de Januvia et Janumet aux États-Unis à compter de mai 2026 ou avant dans certaines circonstances, et les versions génériques de Janumet XR en juillet 2026 ou avant dans certaines circonstances.



