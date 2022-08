Merck and co inc : Nouvel accord de recherche avec Starpharma

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société biotechnologique australienne Starpharma a annoncé mercredi la signature d'un nouvel accord de recherche avec le géant biopharmaceutique américain Merck dans le domaine des anticorps conjugués.



Le partenariat vise à identifier et à évaluer de nouveaux médicaments issus de la plateforme technologique 'DEP' mise au point par l'entreprise basée à Melbourne.



Les conjugués anticorps-médicaments (ADC) constituent une classe d'agents thérapeutiques de plus en plus privilégiée en matière d'oncologie du fait de leur capacité à proposer une thérapie ciblée, avec une toxicité minimale.



D'après Starpharma, sa technologie DEP permet une fixation précise de l'anticorps armé, avec un mécanisme plus sélectif et homogène par rapport aux produits existant actuellement.



L'accord fait suite à la conclusion d'un premier accord de collaboration entre les deux entreprises, qui datait de février 2021.



