Mercialys : Lancement de la plateforme Ocitô

(CercleFinance.com) - Mercialys indique avoir développé la plateforme Ocitô, 'combinaison d'une marketplace, de capacités d'agrégation logistique et de moyens de livraison visant à assurer l'omnicanalité de ses actifs et apporter une réponse à la problématique de la logistique du dernier kilomètre'.



'Déjà en service sur deux centres, la marketplace Ocito.net sera déployée sur 80% du patrimoine en valeur d'ici fin 2020 et ambitionne d'intégrer au moins 350 commerçants à cet horizon', précise la foncière d'immobilier commercial.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCIALYS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok