Memscap regpt : Renoue avec un bénéfice net en 2022

(CercleFinance.com) - Memscap a annoncé mercredi avoir renoué avec un bénéfice net lors de son exercice 2022, à la faveur notamment du dynamisme de ses activités aéronautiques, qui restent le premier marché du groupe.



Après prise en compte des activités abandonnées, à savoir sa division américaine, le fabricant de capteurs de haute précision affiche un bénéfice net de 1,05 million d'euros sur l'exercice écoulé, à comparer avec une perte nette de 328.000 euros en 2021.



Le groupe indique avoir dégagé un bénéfice opérationnel des activités poursuivies de 236.000 euros, contre un profit de 580.000 euros au titre de l'exercice 2021.



Le chiffre d'affaires présente, lui, une progression de 9,4% à 9,3 millions d'euros, dont une croissance de 24,9% pour les ventes dans l'aéronautique qui se sont élevée à 6,7 millions.



Avec 72% du chiffre d'affaires consolidé - contre 63% en 2021 - ce domaine d'activité reste plus que jamais le premier segment de marché du groupe.



Abordant ses perspectives, Memscap a rappelé s'attendre à un taux de croissance annuel moyen d'environ 20% entre 2022 et 2026, un objectif qui devrait selon lui 'se manifester clairement' dès l'exercice 2023.



Suite à cette publication, l'action progressait de 1,8% mercredi matin à la Bourse de Paris.



'Au cours actuel, Memscap se paie 9,0x le ROC 2023e vs 12,0x en moyenne pour ses comparables', soulignaient hier les analystes d'EuroLand.



'Une telle décote n'est pas justifiée pour cet acteur qui devrait conjuguer croissance organique soutenue et rentabilité élevée', estime la société de Bourse.



