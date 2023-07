Medincell : Reçoit la dernière tranche du prêt de la BEI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - MedinCell a annoncé ce soir avoir reçu la dernière tranche de 10 ME du prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI).



Le tirage de cette dernière tranche d'un prêt total de 40 millions d'euros signé avec la BEI en novembre 2022 était conditionné à l'approbation par la FDA américaine de UZEDY™, obtenue le 28 avril 2023.



' Notre trésorerie disponible nous permet d'avancer le développement de notre portefeuille et de nos activités de recherche et développement. En complément, nous allons maintenant percevoir des royalties sur les ventes de UZEDY. Celles-ci pourraient couvrir nos dépenses opérationnelles dès 2025', a déclaré Jaime Arango, directeur financier de MedinCell.



En parallèle de l'encaissement de cette tranche de 10 millions d'euros et conformément aux termes de l'accord de crédit, MedinCell a émis 313 607 bons de souscription d'actions (BSA) au profit de la BEI.



