Medincell : Le titre bondit, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - MedinCell gagne plus de 9% à Paris, aidé par une analyse de Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 euros.



Avec un retour de la FDA attendu dans les prochaines semaines (T2 2023), l'approbation suivie du lancement commercial d'Uzedy (mdc-IRM) constituent le principal catalyseur pour le titre à court terme, estime le bureau d'analyses.



Pour Oddo, cette consécration marquera à la fois le passage de MedinCell d'une biotech R&D à une société commerciale mais aussi crédibilisera d'autant plus sa plateforme BEPO pour l'obtention de nouveaux partenariats.



Enfin, outre l'approbation d'Uzedy, le newsflow de MedinCellsur les prochains mois devrait être marqué par l'avancement clinique de ses deux autres actifs, mdcCWM (celecoxib) pour la gestion de la douleur post-opératoire et mdcTJK (olanzapine) dans la schizophrénie.



'Nous attendons des résultats de phase III respectivement fin 2023 et T3/T4 2024', conclut l'analyste.



