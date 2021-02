Medincell : Lance une augmentation de capital de 30 ME

(CercleFinance.com) - MedinCell annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 30 ME dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres.



Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell a rappelé que l'entreprise avait récemment été sous le feu des projecteursavec le succès significatif de la phase III du premier produit né de la technologie BEPO dans la schizophrénie.



'C'est un évènement majeur parce qu'on s'approche de la commercialisation mais aussi parce que l'ensemble de notre portefeuille de produits injectables à action prolongée est issu de la même technologie', a-t-il indiqué.



Deux autres lancements de phase III sont prévus en 2021, a-t-il poursuivi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel