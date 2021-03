Medincell : Essais avancés sur l'arthroplastie du genou

(CercleFinance.com) - MedinCell confirme que des essais cliniques de stade avancé, avec des patients recevant une injection intra‑articulaire de mdc-CWM au moment d'une arthroplastie totale du genou (ATG), sont prévus cette année, avec deux études de phase 3 et une étude d'innocuité.



Injecté dans l'espace intra-articulaire au cours d'une arthroplastie totale du genou, le mdc-CWM est une formulation à libération prolongée de célécoxib destinée à réduire la douleur et l'inflammation post-opératoires.



Le développement du programme mdc-CWM est piloté et financé par le partenaire de MedinCell, Arthritis Innovation Corporation (AIC), qui a conclu un financement par capitaux propres de 23 millions de dollars canadiens, en février 2021, dédiés aux essais et à la fabrication des lots cliniques.



