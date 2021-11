Medincell : Données positives sur mdc-IRM

(CercleFinance.com) - MedinCell prend près de 3% après avoir annoncé des données positives concernant mdc-IRM, une suspension injectable de rispéridone pour le traitement des patients atteints de schizophrénie, produit en développement le plus avancé utilisant sa technologie BEPO.



La société pharmaceutique rapporte que des données de phase 3 de mdc-IRM, produit développé en collaboration avec Teva Pharmaceuticals, montrent des améliorations significatives pour les patients atteints de schizophrénie.



La demande de mise sur le marché, en cours d'examen par la FDA, pourrait conduire à la commercialisation de mdc-IRM dès 2022 par Teva aux États-Unis. MedinCell est éligible au versement de paiements d'étapes et au paiement de royalties sur les ventes nettes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel