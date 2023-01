Medincell : Bien orienté après des données positives

(CercleFinance.com) - MedinCell grimpe de 5% après la présentation par la société pharmaceutique de résultats positifs pour l'étude clinique SAIVE, menée sur 399 participants dans la prévention de l'infection au Covid-19 sur une population de cas contacts.



Cette étude a été conduite pour soutenir le programme mdc-TTG, visant à prévenir l'infection pendant des semaines ou des mois, avec une seule injection d'une formulation à action prolongée d'ivermectine, basée sur la technologie BEPO de MedinCell.



Elle a atteint son critère principal d'efficacité avec une réduction de 72% des infections dans le groupe traité par administration orale quotidienne d'ivermectine, par rapport à placebo, et ce avec une innocuité et une tolérance acceptables, sans signal de sécurité inattendu.



