Medincell : Avancée pour un produit contre le paludisme

(CercleFinance.com) - MedinCell et les membres de son consortium annoncent que leur produit injectable à action prolongée contre le paludisme est prêt à entrer en phase de développement réglementaire, ayant confirmé avec Unitaid la sélection de la formulation candidate.



Le produit expérimental mdc-STM basé sur BEPO, la technologie propriétaire de MedinCell, vise à réduire la transmission du paludisme, en tuant les moustiques porteurs du paludisme lorsqu'ils piquent les personnes traitées.



Les activités précliniques réglementaires débutent avec pour objectif un premier essai clinique en 2023. Le paludisme reste l'une des principales menaces sanitaires dans le monde, avec plus de 200 millions de personnes infectées chaque année.



