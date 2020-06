Medincell : Augmentation de capital de 15,6 ME

(CercleFinance.com) - MedinCell annonce aujourd'hui le fort succès de son augmentation de capital d'un montant définitif de 15,6 ME auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, dans le cadre d'un placement privé d'actions nouvelles par construction accélérée d'un livre d'ordres.



Bryan, Garnier & Co Limited et Oddo BHF SCA ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.



' Forte d'une très bonne dynamique dans la construction du livre d'ordres, l'opération, sensiblement supérieure à la taille envisagée initialement de 11 ME, fait ressortir une décote limitée de 8,4% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 15 juin 2020 et représente 10% du capital social de la Société par la création de 2.014.495 actions nouvelles ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MEDINCELL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok