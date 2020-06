Mediawan : Vers une offre publique par les fondateurs

(CercleFinance.com) - Mediawan annonce que ses fondateurs Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse vont créer une société française dédiée, Mediawan Alliance, en vue de 'construire un leader de la création et distribution de contenus audiovisuels'.



Mediawan Alliance lancera une offre publique sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, au prix de 12 euros par action et 0,65 euro par bon de souscription d'action rachetable.



Elle prendrait par ailleurs une participation minoritaire dans le groupe audiovisuel allemand Leonine, apportée par KKR, et annonce l'acquisition sous conditions des activités audiovisuelles du Groupe Troisième Œil, détenu par Pierre-Antoine Capton.



