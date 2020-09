Mediawan : Feu vert de l'AC au rachat de Lagardère Studios

(CercleFinance.com) - Le studio indépendant de contenus audiovisuels Mediawan annonce avoir reçu, le lundi 21 septembre, l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence (AC) française pour l'acquisition de Lagardère Studios.



L'opération, qui a fait l'objet d'un accord signé le 6 août avec le groupe Lagardère, ainsi que d'une consultation des instances représentatives du personnel, ne comporte plus de conditions suspensives et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.



