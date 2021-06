Media 6 : Aucune action apportée à l'OPAS

(CercleFinance.com) - La Banque Neuflize OBC a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Media 6 initiée par Vasco, soit du 8 au 21 juin inclus, Vasco n'a acquis aucune action.



À la clôture de l'offre, et après prise en compte de l'acquisition du 28 mai par l'initiateur de 20.324 actions sur le marché au prix unitaire de 10,53 euros, Vasco détient 88,49% du capital et 93,56% des droits de vote de la société.



