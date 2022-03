MCPHY ENERGY : Test de moyenne mobile longue

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné MCPHY ENERGY pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 22 février, l'action de ce spécialiste de la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène "surperforme" très largement le marché. Un double appui les 22 et 24 février aura constitué le départ d'un réveil en direction de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé, effacée le 28), et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond dont le test est pour aujourd'hui. En cas de succès, l'effet d'aspiration du gap du 16 juin, de part et d'autre des 25 euros, se ferait alors sentir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MCPHY ENERGY à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MCPHY ENERGY au cours de 19.900 € avec un objectif à 26.900 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 17.900 €.

Le conseil MCPHY ENERGY Positif 19.900 € Objectif : 26.900 € Potentiel : +35.18 % Stop : 17.900 € Résistance(s) : 27.000 / 34.360 / 40.300 Support(s) : 20.000 / 14.900 / 12.500

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime