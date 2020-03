Mc donald's corp : Pourrait reporter des loyers pour ses franchisés

(CercleFinance.com) - McDonald's annonce travailler avec ses franchisés afin de soutenir leur solidité financière, ce qui pourrait impliquer des reports de loyer, la récente épidémie de coronavirus ayant perturbé de nombreux restaurants.



En effet, sur la plupart des marchés (comme la France et le Canada), les services sont limités au Drive et/ou à la livraison. Sur d'autres, comme l'Espagne et l'Italie, les mesures de restriction sont plus importantes.



MacdDonald's précise ne pas être en mesure de prévoir les conséquences financières de cette crise sanitaire, pas plus qu'il n'est possible d'en prévoir la durée.





