Mc donald's corp : Mastercard va racheter Dynamic Yield

(CercleFinance.com) - Mastercard a annoncé mardi le rachat auprès de McDonald's de la société Dynamic Yield, spécialisée dans la personnalisation de l'expérience client et les moteurs d'aide à la décision.



La plateforme d'intelligence artificielle de Dynamic Yield compile de nombreux facteurs, allant des achats passés au trafic en magasins en passant par l'heure de la journée et les tendances actuelles, afin de proposer des recommandations 'individuelles' aux clients.



La société dit déjà travailler avec plus de 400 marques dans des secteurs tels que le commerce de détail, le tourisme ou les services financiers.



McDonald's avait fait l'acquisition de Dynamic Yield en 2019, une opération qui lui avait permis d'intégrer la technologie de l'entreprise d'origine israélienne au sein de ses 'drive' et de ses bornes de commandes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel