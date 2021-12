Mc donald's corp : Litige réglé avec l'ancien directeur général

(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec son ancien directeur général, Steve Easterbrook, qui avait dû quitter la société en 2019 pour avoir entretenu une liaison avec un membre du personnel.



Le géant de la restauration rapide précise que le règlement à l'amiable prévoit la restitution de 105 millions de dollars qui lui avaient été octroyés sous forme d'attribution d'actions et de rémunérations diverses.



L'accord comprend également des excuses en bonnes et dues formes de la part d'Easterbrook, qui reconnaît dans un communiqué avoir failli aux valeurs du groupe et à ses responsabilités de dirigeant d'entreprise.



L'accord amiable met fin à la plainte déposée par McDonald's et va permettre aux deux parties d'éviter un procès.



