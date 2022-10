Mc donald's corp : Le dollar fort pèse sur les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé jeudi une contraction de 8% de son bénéfice trimestriel, pénalisé par la vigueur du dollar face aux grandes devises internationales.



Son bénéfice net sur les trois mois à fin septembre est ainsi ressorti à 1,98 milliard de dollars, soit 2,68 dollars par action, contre 2,15 milliards de dollars (2,86 dollars par action) un an plus tôt.



Ramené par action, ce profit s'avère néanmoins supérieur à celui de 2,58 dollars attendu par les analystes.



Le chiffre d'affaires total a reculé de 5% à 5,87 milliards de dollars en dépit de la bonne tenue de ses ventes à périmètre comparable, en hausse de 9,5% sur le trimestre.



Ses ventes dans les restaurants ouverts depuis au moins 12 mois aux Etats-Unis ont augmenté de 6,1%, tandis que les ventes internationales ont progressé de 8,5%.



Chez les franchisés, les ventes internationales à périmètre comparable ont bondi de 16,7%.



Suite à cette publication, le titre prenait 2,7% en cotations avant-Bourse à Wall Street.



