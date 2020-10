Mbws : Vers une cession de Moncigale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce avoir signé avec Grands Vins JC Boisset, société-mère du groupe éponyme, une promesse unilatérale d'achat de 100% des actions de la société Moncigale SAS par Grands Vins JC Boisset.



La finalisation de cette opération devrait intervenir entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, après l'information-consultation des salariés et sous réserve de l'approbation des autorités françaises de la concurrence.



'Face à la baisse de consommation du vin et des boissons aromatisées à base de vin en France, Moncigale connait, depuis plusieurs années, un repli de son chiffre d'affaires (-15% en 2019 à 72,2 millions) et dégage un EBITDA négatif', souligne MBWS.



