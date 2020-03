Mbws : Va distribuer le whiskey Paddy en France

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine and Spirits annonce ce soir la signature d'un partenariat avec Sazerac, portant sur la distribution exclusive de la marque Paddy sur le marché français.



'Réputé pour sa qualité, son goût subtil et sa triple distillation, Paddy est la 2ème marque de whiskey irlandais la plus vendue en France et la 4ème marque mondiale. Le marché du whiskey irlandais en France est en effet porteur et Paddy en est une des marques emblématiques avec des ambitions fortes', explique le groupe.



Ce partenariat de distribution débutera le 1er juin sur le marché français.



