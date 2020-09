Mbws : Redressement du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 135,3 ME au 1er semestre 2020, en croissance de +0,4% à périmètre et devises constants par rapport à un chiffre d'affaires comparable de 134,7 ME en 2019 après application d'IFRS 5 lié à la cession de Sobieski Trade intervenue fin octobre 2019.



A fin juin 2020, l'EBITDA ressort à + 7,0 ME, en amélioration de +14,4 ME par rapport à fin juin 2019. L'EBITDA des Activités Marques s'est élevé à 4,6 ME, en amélioration de 12,5 ME par rapport à l'EBITDA du 1er semestre 2019.



Le résultat net part du Groupe s'est élevé à -1,4 ME au premier semestre 2020, en fort redressement par rapport au premier semestre 2019 (-24,3 ME).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel