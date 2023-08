Maurel et prom : En rachetant Assala, Maurel & Prom renforce grandement sa présence au Gabon et sa production

(BFM Bourse) - Le groupe pétrolier français spécialisé dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel a annoncé la signature d'un contrat pour racheter 100% de cette société, en échange d'une contrepartie de 730 millions de dollars. Assala possède des actifs complémentaires et situés proches de ceux de Maurel & Prom au Gabon.

Maurel & Prom frappe un grand coup avec une acquisition transformante. La société pétrolière française née au XIXe siècle et très présente en Afrique (environ 90% de ses quelque 700 collaborateurs) a annoncé lundi soir la signature d'un contrat pour racheter 100% du capital d'Assala Energy Holdings, entreprise spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole au Gabon, pays clef de Maurel & Prom.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Ce rachat sera effectué auprès de la société de capital-investissement Carlyle, moyennant une contrepartie de 730 millions de dollars (670 millions d'euros environ), soit un montant un peu inférieur à la capitalisation boursière de Maurel & Prom (un peu plus de 900 millions d'euros). Cette contrepartie sera versée à la finalisation de la transaction, qui est prévue entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, une fois les diverses autorisations obtenues, notamment l'accord de la République du Gabon et celui de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

De plus, Maurel & Prom reconduira la facilité "Reserves Based Lending" - une forme de prêt utilisée pour les projets pétroliers - de 600 millions de dollars d'Assala à la clôture de la transaction.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Des actifs complémentaires

La transaction sera financée par une augmentation du prêt bancaire actuel de Maurel & Prom à hauteur de 183 millions de dollars et par un prêt d’acquisition d’un an, dont le montant pourra atteindre un maximum de 750 millions de dollars. La société assure avoir obtenu ce dernier financement "à des conditions favorables grâce au soutien de Pertamina", un groupe pétrolier indonésien qui est l'actionnaire majoritaire de Maurel & Prom.

L'opération va grandement augmenter la production de la société française. Assala a produit au premier semestre de l'année en cours 40.700 barils par jour, ce qui va permettre à Maurel & Prom d'atteindre une masse critique. L'entreprise indique ainsi qu'en supposant qu'Assala soit intégré dans ses comptes, sa production aurait atteint, sur les six premiers mois de 2023, 67.800 barils équivalents pétrole par jour, dont 56.500 au Gabon.

"Les actifs d’Assala sont fortement complémentaires des activités de Maurel & Prom au Gabon et la combinaison permettra d’importantes optimisations opérationnelles et financières", explique également l'entreprise. "Les actifs acquis sont stratégiquement situés à proximité des actifs existants de Maurel & Prom au Gabon, et les infrastructures de transport et de stockage acquises incluent notamment le terminal pétrolier de Gamba et les pipelines qui y sont raccordés, qui permettront à Maurel & Prom de contrôler le transport et la distribution de l’ensemble de sa production dans le pays", a poursuivi la société française.

A la Bourse de Paris, le marché accueille favorablement cette annonce, l'acquisition permettant donc à Maurel & Prom d'atteindre une nouvelle dimension en termes de taille. L'action du groupe pétrolier progresse de 9,3% vers 10h25, et a atteint un pic à plus de 13% en début de séance.

Cette annonce survient peu après que le groupe a publié ses comptes du premier semestre, au début du mois, avec des résultats logiquement en forte baisse, en raison de la baisse (-29%) des prix de marché du pétrole par rapport à la même période de 2022. Maurel & Prom avait toutefois dégagé un résultat net positif de 53 millions d'euros et un résultat opérationnel de 93 millions d'euros, en recul de 54% sur un an.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse