MAUNA KEA TECH : Nouveau point d'entrée à l'achat

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action MAUNA KEA TECH, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la mobilisation acheteuse soudaine, violente et fédérée du 15 avril, dans des volumes très nourris (plus de 3 000 000 de pièces), les points d'entrée potentiels à l'achat se présentent sur l'action de la medtech de pointe. C'est justement l'un d'entre eux qui se présente actuellement. Vendredi, l'action a repris appui sur une zone de croisement de ses moyennes mobiles à 20 (en bleu foncé) et 100 (en orange) jours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MAUNA KEA TECH à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MAUNA KEA TECH au cours de 1.364 € avec un objectif à 1.739 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 1.235 €.

Le conseil MAUNA KEA TECH Positif 1.364 € Objectif : 1.739 € Potentiel : +27.49 % Stop : 1.235 € Résistance(s) : 1.562 / 1.740 / 2.000 Support(s) : 1.236 / 1.044 / 0.871

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime