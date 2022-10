Mauna kea tech : Succès d'une étude, les résultats publiés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui le succès d'une étude clinique prospective à long terme sur la prédiction des effets indésirables majeurs chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) en utilisant l'endomicroscopie confocale laser avec Cellvizio®.



Les résultats finaux de l'essai ont été publiés dans Gastroenterology, la revue phare de l'American Gastroenterological Association.



Dans cette étude, les auteurs ont montré que la cicatrisation de la barrière intestinale (évaluée par la visualisation dynamique et fonctionnelle au moyen de l'endomicroscopie confocale laser), est un paramètre pronostique 'qui surpasse de loin la rémission endoscopique et histologique, ou leur combinaison, dans la prévision de l'apparition d'événements cliniques majeurs chez les patients atteints de rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn'.



'Cette publication dans le plus important journal à comité de lecture en gastro-entérologie confirme le rôle essentiel que Cellvizio peut jouer dans la façon dont les médecins suivent et traitent leurs patients atteints de MICI et comment de nouvelles cibles thérapeutiques peuvent être conçues', a réagi Sacha Loiseau, p.d.-g. de Mauna Kea Technologies.



