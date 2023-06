Mauna kea tech : Premier patient recruté dans le cancer du poumon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies a annoncé jeudi avoir bouclé le recrutement du premier patient appelé à participer à son essai clinique dans le cancer du poumon.



L'étude doit porter sur Cellvizio, sa plateforme d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille (p/nCLE), qui sera combinée à la technologie Ion développée par Intuitive Surgical.



L'objectif de l'étude est d'évaluer la capacité du nCLE à améliorer le rendement diagnostique et la précision de la confirmation du ciblage de la lésion, ainsi que son échantillonnage, au cours des procédures de bronchoscopie assistée par robot.



Mauna Kea explique vouloir mesurer la capacité de cette association à améliorer l'aptitude du médecin à positionner rapidement et précisément un outil de biopsie au centre des nodules pulmonaires périphériques.



Cette étude inclura 118 patients dans deux sites américains, le campus de la Mayo Clinic à Jacksonville (Floride) et le campus de la Mayo Clinic à Rochester (Minnesota).



