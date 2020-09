Mauna kea tech : Oddo recommande l'achat du titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après la publication des résultats semestriels et malgré l'arrêt quasi-total de l'activité au 2e trimestre (seulement 600 000 E de revenus), les résultats du 1er semestre sont ' tout à fait honorables ', estime Oddo.



En effet, le recul des revenus totaux se limite à 30% et la perte nette (6,7 millions d'euros) est finalement moins importante qu'au 1er semestre 2019 (8,1 millions).



Mauna Kea annonce par ailleurs de bonnes performance au 3ème trimestre. ' Il apparait clair que la société est en train de rebondir ', poursuit Oddo qui maintient donc sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 2,5 euros.



