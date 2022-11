Manutan intl : Projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Banque Degroof Petercam et CIC, agissant pour le compte de la SAS Spring Holding, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Manutan International, projet qui a été annoncé le 26 octobre dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 100 euros, la totalité des 2.017.378 actions Manutan existantes non détenues par le groupe familial Guichard, représentant 26,50% du capital du distributeur d'équipements et fournitures.



Il a l'intention de demander après l'offre, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire au prix de 105 euros par action, incluant donc un complément de prix pour les actionnaires qui auront apporté à la procédure semi-centralisée de l'offre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.