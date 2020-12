Manutan intl : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Manutan International a publié hier soir des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes d'Oddo.



' Pour un CA déjà publié de 779.7 ME en légère croissance de 0.8% sur l'exercice 2019/20 (-1.6% lfl), le ROC ressort en baisse limitée de 6.2% à 58.4 ME (vs 54 MEe), soit une MOC en retrait de 50pb à 7.5% (vs 6.9%e). Le résultat net part du groupe recule de 12% à 37.2 ME (vs 37.8 MEe) ' indique l'analyste.



' La rentabilité du groupe s'est montrée résiliente sur l'ensemble de l'année malgré la crise sanitaire et ce notamment grâce à une bonne résistance de l'activité (-1.6% lfl) ' rajoute Oddo.



A fin septembre 2020, la structure financière du groupe reste solide avec une trésorerie brute de 90 ME et un endettement financier ne représentant que 12% du total de bilan.



Oddo confirme sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours à 75 E (contre 70 E).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.