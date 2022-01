Manutan intl : Lance un service de location d'oeuvres d'art

(CercleFinance.com) - Manutan en Belgique et aux Pays-Bas lancent en partenariat avec Business Art Service un service de location d'oeuvres d'art pour les entreprises.



Les sociétés ont le choix parmi plus de 40 000 pièces, signées de 800 artistes différents. Elles bénéficient de conseils personnalisés et d'un placement d'essai gratuit avec la possibilité de changer l'oeuvre d'art chaque année, pour un montant mensuel fixe.



' Source de bien-être, de créativité et de motivation, l'art a ainsi toute sa place dans nos bureaux. C'est en magnifiant l'environnement de travail que l'art joue un rôle clé dans l'épanouissement des collaborateurs ' indique le groupe.



