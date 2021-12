Manutan intl : Hausse de près de 14% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Manutan International publie un résultat net en hausse de +13,6% à 42,3 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, et une rentabilité opérationnelle de 7,2% du chiffre d'affaires contre 7,1% pour l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires du distributeur d'équipements et fournitures aux collectivités s'établit à 819,9 millions d'euros, en augmentation de +5,2% (+4,7% à change et jours constants, avec un effet de change de +0,1% et un effet jours de +0,3%).



Au regard de ces résultats et de la situation économique, il sera proposé à l'assemblée générale un montant global de dividendes de 12,6 millions d'euros, soit 1,65 euro pour chacune des 7.613.291 actions composant le capital social.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MANUTAN INTL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok