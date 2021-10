Manutan intl : Hausse de 5,2% du chiffre d'affaires annuel

(CercleFinance.com) - Manutan publie ce soir un chiffre d'affaires de 225 ME au titre du 4e trimestre, soit une hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt (2,4% à change et jours constants), marquant la 3e hausse trimestrielle consécutive de l'activité.



Sur l'ensemble de l'exercice 20/21, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 820 ME, contre 780 ME lors du précédent exercice, soit une hausse de 5,2% (ou 4,7% à change et jours constants).



' Les atouts fondamentaux du Groupe demeurant solides, les priorités restent toujours centrées sur la poursuite de sa dynamique de croissance et l'implémentation de sa stratégie de développement ', souligne Manutan.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel