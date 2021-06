Manutan intl : Hausse de 28% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Manutan International publie un résultat net en croissance de 27,9% à 19,9 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, avec une rentabilité opérationnelle améliorée de 0,9 point à 7% du chiffre d'affaires.



À fin mars 2021, le distributeur d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités a enregistré une croissance de 4,6% de son chiffre d'affaires, à 393,4 millions d'euros, dans la continuité des performances observées depuis mai 2020.



Manutan indique qu'il 'continuera à activer ses leviers de croissance de l'activité et de rentabilité pour le second semestre et restera très attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter'.



