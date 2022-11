Manutan intl : Hausse de 20% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Le distributeur d'équipements et fournitures Manutan International publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net en hausse de 20,2% à 50,8 millions d'euros, ainsi qu'une rentabilité opérationnelle à 7,3% contre 7,2% pour l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 10,6% à 906,5 millions d'euros (+9,8% à change et jours constants), croissance portée par la division entreprises, tandis que l'activité de la division collectivités est restée stable.



Le versement d'un dividende par action de 1,80 euro sera proposé à l'AG prévue en mars 2023. Pour l'exercice 2022-23, 'face au contexte inflationniste et toujours incertain, Manutan poursuivra sa stratégie de développement en protégeant sa rentabilité'.



