Manutan intl : Croissance de 12% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Manutan affiche au titre de son premier semestre 2021-22 (clos fin mars), un chiffre d'affaires en croissance de 11,8% (+9,6% à change et jours constants, sans effet périmètre) pour atteindre un record à 439,7 millions d'euros.



Au deuxième trimestre, la croissance du distributeur d'équipements et de fournitures s'est établie à 18,1% (+15,1% en organique) à 214,1 millions, portée par l'ensemble des divisions et des zones opérationnelles.



Pour la suite de l'exercice, le groupe va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il reste actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.



