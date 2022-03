Manutan intl : Apporte des aides pour les réfugiés ukrainiens

(CercleFinance.com) - Manutan annonce avoir fait un don à l'UNICEF qui apporte une aide à la population ukrainienne, et notamment aux enfants. L'argent collecté va permettre à ces derniers d'accéder à l'eau, aux soins de santé, à l'éducation et à la protection.



Dans chaque filiale européenne, des jours solidaires ont été mis en place. Ce dispositif, ouvert à tous, offre des jours non travaillés à chaque collaborateur souhaitant consacrer du temps à soutenir une initiative en faveur des réfugiés ukrainiens.



Le Groupe déploie également un ensemble d'actions afin de donner de la visibilité sur ses offres d'emploi aux réfugiés pour les aider à s'intégrer, se relever et se reconstruire.



