Manutan intl : Grâce au pôle Entreprise, la croissance de Manutan est restée bien orientée entre avril et juin

(BFM Bourse) - L'activité du spécialiste français de la vente à distance d’équipements de bureau et d’équipements industriels est restée bien orientée au troisième trimestre de son exercice décalé 2021-2022. Comme à l'accoutumée, Manutan ne livre aucune perspective chiffrée, mais affirme rester actif dans la recherche d’opportunités de croissance externe.

Après avoir fait état d'un niveau d'activité "record" sur les six premiers mois de son exercice 2021-2022, Manutan a su préserver cette dynamique de croissance sur l'ensemble de son troisième trimestre. Au cours de la période (avril à juin), les facturations s'établissent à 231,5 millions d’euros, matérialisant une progression de +15,3% (+15,6% à change et jours constants avec un effet change de +0,3% et un effet jours de -0,7%).

Ainsi sur les neuf premiers mois, l’activité cumulée du groupe Manutan s'est inscrite en hausse de 13% (+11,5% à change et jours constants) par rapport à la même période de l’exercice 2020-2021. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 671,2 millions d’euros au 30 juin 2022 contre 594,2 millions d’euros au 30 juin 2021.

Toutes les divisions du groupe sont en progression affirme Manutan, portées par une très forte dynamique de l’e-business et de l’animation commerciale ainsi que par la poursuite de l’extension de l’ensemble des gammes du groupe. La croissance de la division Collectivités est principalement portée par Papeteries Pichon, qui bénéficie de la réduction des délais entre réception des commandes et livraisons grâce à la montée en charge de son tout nouvel entrepôt.

L'économie circulaire en soutien

Concernant ses perspectives, Manutan ne donne aucune indication chiffrée pour le reste de son exercice en cours, comme à son habitude. L'entreprise se contente d'indiquer que ses priorités resteront centrées sur "le soutien de l'activité" dans un contexte économique mondial particulièrement incertain.

Par ailleurs, Manutan met les enjeux lié au développement durable au cœur de son activité. Le groupe référence à ce jour 27.500 produits éco-responsables. Comme beaucoup, le groupe a identifié l'économie circulaire comme un relais de croissance et propose à ce titre à ses clients de produits et services "responsables". Le groupe rappelle qu'il s’agit déjà d’une forte tendance dans le secteur privé, et d’une obligation dans le secteur public (loi AGEC). Manutan a d'ailleurs fait l’acquisition en février dernier de Zack, une jeune entreprise spécialisée dans la reprise et la revalorisation du matériel informatique des entreprises.

Cette politique de croissance externe s'ajoute à l'adaptation en continue de son offre auprès des PME et TPE. Cette agilité permis au groupe, qui a fêté ses 55 ans l'an passé, de résister face un contexte économique adverse. Les acquisitions de Camif Collectivités en 2009 et de Casal Sport en 2012 ont fait du groupe basé à Gonesse un des principaux acteurs du secteur des collectivités en France.

