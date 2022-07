Manitou bf : Trajectoire bas-carbone validée par le SBTi

(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce la validation de sa trajectoire bas-carbone par le Science Based Target Initiative (SBTi), dans le cadre de ses engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) pris en janvier dernier.



D'ici 2030, il s'engage à réduire ses émissions de GES absolues sur les scope 1 et 2 de 46,2% par rapport à 2019 et celles du scope 3 provenant des biens et services achetés, du transport amont et la distribution, et de 33,7% par heure d'utilisation, pour les produits vendus.



Dans ce processus de transformation, Manitou s'est fixé l'ambition d'atteindre 43% de machines vendues à faible émission (électrique et hydrogène) d'ici 2030. De plus, tous les nouveaux projets de nacelles sont désormais uniquement électriques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel